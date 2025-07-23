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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

В шелковом платье от Nina Ricci: Ванесса Кирби под прицелом папарацци в Лос-Анджелесе

Она выбрала монохромный образ в тиле total black.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ванесса Кирби

Ванесса Кирби / © Getty Images

Актриса Ванесса Кирби попала под прицел папарацци. Звезду заметили в Лос-Анджелесе, когда она шла на интервью на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Ванесса сейчас беременна своим первым ребенком, поэтому надела свободное платье от Nina Ricci. Ее наряд был сшит из легкого черного шелка и имел халтер.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Образ будущая мама дополнила элегантной укладкой на один бок, очками от Givenchy и босоножками на высоких каблуках от бренда Manolo Blahnik. В образе также присутствовали украшения от Cartier и небольшая сумка Givenchy креативного дизайна с двумя ручками. Стоимость такой сумки 1750 долларов.

Сумка Ванессы Кирби / © Getty Images

Сумка Ванессы Кирби / © Getty Images

Шоу актриса посетила, чтобы рассказать о фильме «Фантастическая 4: Первые шаги», в котором она сыграла главную роль. Ранее в Лос-Анджелесе также состоялась презентация этого фильма на которую звезда пришла в голубом платье-сеточке от Givenchy.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
6
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