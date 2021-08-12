В шелковом платье-рубашке: звезда "Анатомии страсти" посетила вечеринку в Малибу

51-летняя знаменитость выбрала элегантное легкое платье.

Американская актриса Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", где она снимается с 2005 года, появилась на светском мероприятии в Малибу. Знаменитость посетила 11 августа церемонию открытия Audi Design Loft.

Эллен Помпео / Getty Images

Для своего появления на публике Эллен выбрала шелковое платье-рубашку коричневого оттенка, которое сочетала с лаконичным макияжем, прической и оригинальными босоножками. Образ актрисы дополнили лишь крупные серьги-кольца в ушах и лаконичный браслет на руке.

Эллен Помпео / Getty Images

Напомним, в последний раз актриса появлялась на публике с мужем - музыкальным продюсером Крисом Айвери. Их засняли во время прогулки по городу.

Эллен Помпео и Крис Айвери / Getty Images

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