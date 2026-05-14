В шелковом платье с большим цветком мака: Флоренс Пью сияла в изысканном образе за мероприятии
Актриса появилась на мероприятии компании Netflix, которое проводилось в Нью-Йорке на Менгеттене.
Флоренс Пью предстала перед камерами в изысканном шелковом платье жемчужного оттенка.
Наряд актрисы был от бренда Simone Rocha и имел длинные пышные рукава и юбку в пол. Главным украшением платья стал огромный цветок мака розового оттенка на длинном зеленом стебле.
Образ актриса дополнила высокой прической, изысканным макияжем и серьгами с бриллиантами. Также интересным акцентом образа была и сумка на ремешке в виде крупной жемчужины.
Мероприятие Netflix Флоренс Пью посетила, чтобы презентовать сериал «К востоку от Эдема» Зои Казан. Он адаптирован по одноименному роману Джона Стейнбека 1952 года.
Также мероприятие посетила актриса Дженнифер Лопес в образе от легендарного Jean Paul Gaultierс жакетом и юбкой.