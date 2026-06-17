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- Шоу-бизнес
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В шелковом платье с глубоким декольте: папарацци подловили Кортни Кардашьян с мужем во время прогулки
Пара в гармоничных черных нарядах вышла в свет.
Кортни Кардашьян вместе со своим мужем Трэвисом Баркером попала в объективы папарацци во время вечерней прогулки по Нью-Йорку. Влюбленная пара, которая давно известна своей привязанностью к готической эстетике и total black, в очередной раз продемонстрировала эффектные образы в любимой темной палитре.
Кортни сделала ставку на соблазнительный образ, появившись в длинном черном шелковом платье-рубашке с атласным блеском. Наряд имел глубокое декольте, ведь она расстегнула верхние пуговицы и блестала черным бюстгальтером, а также высокий разрез, открывавший ногу.
Кардашьян дополнила свой образ черными лакированными туфлями-лодочками и черным клатчем. Она сделала ровную укладку с челкой и макияж с бежевой помадой.
Трэвис Баркер поддержал жену, выбрав наряд в своем фирменном рок-стиле. Музыкант надел темный костюм с декоративными накладными деталями на пиджаке, белую рубашку, черный галстук и массивные черные кожаные туфли. На лице у него были солнцезащитные очки.
Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер уже давно зарекомендовали себя как одна из самых стильных звездных пар Голливуда. После свадьбы в 2022 году они регулярно выбирают гармоничные образы в черной цветовой гамме, сочетая элементы гранжа, готики и современного минимализма.