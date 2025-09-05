- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
В шелковом платье с кружевом: Элизабет Олсен повторно надела свой старый наряд
Звезда решила надеть платье, которе в ее коллекции уже давно.
Актриса Элизабет Олсен младшая сестра близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен — появилась на светском мероприятии в Калифорнии. Она пришла на гала-вечер по случаю 25-летия программы YES Scholars, который прошел в частном клубе.
Элизабет надела черное шелковое платье длины миди от Rodarte из коллекции осень-зима 2022. Наряд был украшен кружевными вставками на животе, декольте, а также имел кружевные рукава-фонарики. Этот наряд Олсен дополнила туфлями на каблуках и прической с распущенными волосами.
Этот наряд с кружеом у Элизабет не новинка, ведь ранее она его уже надевала в 2022 году на мероприятие, организованное американским еженедельником Variety, по теме женской силы — Power of Women.
Актриса обожает наряды черного цвета и часто их надевает на разные мероприятия. Некоторые из ее ранних интересных луков мы собрали для вас ниже.