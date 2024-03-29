В шелковом платье с пышным декольте: Рози Хантингтон-Уайтли устроила фотосессию на кровати в отеле

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – вместе с бойфрендом – актером Джейсоном Стэтхэмом – отдыхает в Италии. Пара проводит отпуск в регионе Умбрия, откуда они уже показывали красивые фото.

Рози и Джейсон успели посетить фермерский дом, покататься верхом на лошадях и на велосипедах, посетить несколько красивых ресторанов, погулять на природе и понежиться на солнце.

Напоследок модель решила устроить себе импровизированную фотосессию в номере отеля, на кровати. Она была одета в шелковое белое платье, которое эффектно подчеркнула ее пышное декольте. Красивый образ Рози дополняли макияж в теплых оттенках и украшения от Tiffany & Co. – подвеска, серьги, браслеты и кольца.

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Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на показе Valentino. Перед камерами фотографов модель позировала в сером укороченном пуловере, продемонстрировав свой плоский живот, и серой юбке-миди с очень пикантным разрезом с тремя бабочками. Также она обула белые лодочки от Valentino, а в руках держала голубой клатч из кожи тоже от этого же бренда.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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