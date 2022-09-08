В шелковом платье с разрезом: Алина Байкова на благотворительном мероприятии в Венеции

Украинская супермодель Алина Байкова после посещения премьеры документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне" отправилась на благотворительное мероприятие AmfAR, которое также проводилось в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля.

Алина надела элегантное шелковое платье от Pinko с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте. Наряд также украшал высокий разрез, открывающий ногу, "острые" плечи и оборки.

Дополнили этот вечерний образ модели клатч, слингбэки от Poesie Veneziane в тон наряду, лаконичные бриллиантовые серьги, кафы и макияж с акцентом на очень оригинальной помаде фиолетового оттенка.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Кстати, это не первый лук от этого бренда, в котором девушка появляется на публике. Также Алина продемонстрировала роскошный образ в красном платье с разрезом.

Читайте также: