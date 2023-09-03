В шелковом платье с роскошной аппликацией: Милла Йовович посетила с мужем гала-вечер amfAR в Венеции

Звезда пришла на мероприятие в очень гламурном платье и аксессуарах.

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович посетила 3 сентября благотворительное мероприятие amfAR Gala Venezia 2023, организованное в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.

Традиционный гала-ужин amfAR, посвящен сбору средств в поддержку проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом и Милла посещает его ежегодно.

В этот раз звезда надела роскошное шелковое платье со шлейфом и на одно плечо, у которого также была аппликация в виде больших цветов, выполненная бисером и пайетками.

Милла Йовович / Фото: Associated Press

На талии у платья была небольшая драпировка, а на плече гламурный бант. Образ звезда дополнила мокрой укладкой, клатчем, ярким макияжем, а также бриллиантовыми украшениями - серьгами-кольцами и браслетом на запястье.

Милла Йовович / Фото: Associated Press

На благотворительный гала-вечер актриса пришла со своим мужем Полом Андерсоном.

Милла Йовович и Пол Андерсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

80-й Венецианский кинофестиваль (15 фото)