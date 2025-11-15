- Дата публикации
В шелковом платье цвета сливочного масла: Розамунд Пайк в образе Dior пришла на премьеру "Иллюзии обмана 3"
Британская актриса присоединилась к звездному касту третьего фильма франшизы и сыграла антагонистку.
Розамунд Пайк посетила премьеру фильма "Иллюзия обмана 3" (Now You See Me: Now You Don't) в Нью-Йорке.
Для своего появления она выбрала шелковое платье макси цвета сливочного масла, разработанное Джонатаном Андерсоном для Dior. Наряд был без рукавов и имел удлиненные складки и эффектную юбку с низкой талией.
Линия талии была расшита молочными цветочными аппликациями. Одиночные цветы были нашиты по всей длине юбки.
Аутфит Пайк дополнила шалью с драпировкой, которая украшала вырез горловины и спадала на ее спину. Это добавило луку элегантного акцента.
Розамунд сделала волнистую укладку с боковым пробором, макияж с бордовой помадой и коричневый маникюр. А еще она использовала лаконичные золотые украшения.
Напомним, на украинской премьере фильма "Иллюзия обмана 3" побывали Елена-Кристина Лебедь, Амадор Лопес, Мишель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR и другие.