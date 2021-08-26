В шелковом топе и мини-юбке: 56-летняя Молли Шеннон приехала на шоу и всех впечатлила

В шелковом топе и мини-юбке: 56-летняя Молли Шеннон приехала на шоу и всех впечатлила

56-летняя актриса Молли Шеннон смело щеголяет на шоу Джимми Фэллона в миниатюрном наряде.

Знаменитость снимается в сериале HBO "Белый лотос" с Джейком Лэси и Александрой Даддарио в главных ролях. Молли Шеннон играет богатую маму Китти, которая удивляет своего сына и невестку во время их медового месяца на эксклюзивном курорте на Гавайях.

На шоу актриса приехала, вероятно, для того, чтобы рассказать об этой работе. И, как всегда, произвела на публику впечатление выбором наряда. На Молли была короткая юбка, бельевой топ с глубоким декольте на тонких бретельках, обула звезда босоножки в оттенке металлик на высоких каблуках, а из украшений на ней было лишь тонкое жемчужное украшение на шее.

Молли Шеннон / Getty Images

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Молли Шеннон с улыбкой на лице сидела на мягком диване, все время улыбалась и мило беседовала с ведущим.

Ранее звезда приезжала на Jimmy Kimmel Live! в Лос-Анджелесе, где также появилась в короткой юбке, сочетая ее с черной трикотажной кофтой и босоножками на шпильках.

Молли Шеннон / Getty Images

Молли Шеннон сделали себе имя на шоу Saturday Night Live, где она работала с 1995 по 2001 год. А также Молли снималась в фильмах: и сериалах "Гринч — похититель Рождества", "Секс в большом городе", "Двенадцать дней Рождества", "Очень плохая училка", "Развод", "Монстры на каникулах 3: Море зовет".

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