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В шелковом топе и юбке-тюльпане: Кейт Хадсон пришла на показ Armani с возлюбленным

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
897
Время на прочтение
1 мин
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В шелковом топе и юбке-тюльпане: Кейт Хадсон пришла на показ Armani с возлюбленным

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Во Франции продолжается Неделя высокой моды.

Актриса Кейт Хадсон прилетела из США в Париж, чтобы посетить Неделю высокой моды. Она появилась среди гостей показа кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Giorgio Armani.

Для мероприятия Кейт надела шелковый костюм, состоящий из кроп-топа без бретелек и юбки-тюльпана до косточек. У наряда также был абстрактный принт, а у юбки - один большой карман спереди.

Лук актриса дополнила высокой прической, макияжем с акцентом на глазах и большими серьгами. Еще Кейт обула черные босоножки на каблуках, сделала красный педикюр и голубой маникюр.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Компанию ей на мероприятии составил возлюбленный - Дэнни Фудзикава - основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records. Мужчина надел белоснежный фактурный костюм, белую футболку и светло-серые мокасины.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / © Getty Images
Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / Фото: Getty Images

Напомним, что пара живет вместе и воспитывает общую трехлетнюю дочку Рани.

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Дата публикации
Просмотры
897
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