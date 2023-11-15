В шелковой алой пижаме: Дженнифер Лопес в домашнем луке позировала у елки

54-летняя актриса, певица и бизнес-леди - Дженнифер Лопес - появилась в праздничной промокампании бренда, приуроченной к приближающемуся Рождеству.

На новых фото Джен позирует в алой шелковой пижаме у елки. Она запечатлела в непринужденном домашнем образе. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице - макияж в естественных оттенках.

"Начинаю чувствовать праздник", - написала под фото Лопес.

Ранее Дженнифер Лопес уже появлялась в рекламе бренда, только в более откровенных образах. Например, в кружевном кремовом комплекте с камнями и подвязками для чулок, а также в атласном пеньюаре.

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Напомним, ранее Дженнифер Лопес в кружевном платье с разрезом до бедра сияла на гала-концерте. На ивенте поп-дива появилась в сопровождении своего возлюбленного – Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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