В шелковой блузе и узких штанах: звезда "Американского пирога" появилась на презентации книги

Актриса опять немного обеспокоила из-за своей худобы.

Тара Рид, прославившаяся в конце 90-х годов благодаря молодежной комедии "Американский пирог", редкий гость на светских мероприятиях, но 15 октября посетила вечеринку в Калифорнии. Она появилась на красной дорожке посвященной презентации книги. Мероприятие состоялось в ресторане.

Тара позировала перед фотографами в шелковой блузе шоколадного цвета, которую носила в сочетании с кожаными обтягивающими штанами и ботильонами на каблуках.

Дополняли образ также несколько украшений: часы на запястье, цепочки с подвесками, а также несколько колец и браслет с камнями. Волосы актриса распустила и сделала на лице довольно яркий макияж.

Тара Рид / Фото: Getty Images

Однако опять Тара обеспокоила своей фигурой. Из-за потери веса ей ранее неоднократно приписывали расстройства пищевого поведения. Например, во время празднования своего дня рождения актриса появилась в мини-платье и немного напугала худобой.

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