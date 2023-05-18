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В шелковой блузе с голой спиной: польская супермодель Аня Рубик на красной дорожке во Франции

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
110
Время на прочтение
1 мин
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В шелковой блузе с голой спиной: польская супермодель Аня Рубик на красной дорожке во Франции

Аня Рубик / Фото: Associated Press

Образ женщины выделялся на фоне гламурных платьев со шлейфами других звезд.

На Лазурный берег Франции прибыла также польская супермодель Аня Рубик. По красной дорожке Каннского кинофестиваля звезда прошлась на второй день мероприятия, когда публике презентовали драматический фильм "Монстр", японского режиссера Хирокадзы Корээды.

Аня выбрала образ в классическом черно-белом сочетании от бренда Saint Laurent, поскольку с ним сотрудничает.

Это были обтягивающие штаны и шелковая блуза с длинными рукавами в молочном оттенке, которую украшала открытая спина.

Аня Рубик / © Associated Press
Аня Рубик / Фото: Associated Press

Допоняли лук яркий макияж с красной помадой на губах, слингбэки, серьги-кисточки и кольцо с большим камнем 

Аня Рубик / © Associated Press
Аня Рубик / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
110
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