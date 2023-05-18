В шелковой блузе с голой спиной: польская супермодель Аня Рубик на красной дорожке во Франции

Образ женщины выделялся на фоне гламурных платьев со шлейфами других звезд.

На Лазурный берег Франции прибыла также польская супермодель Аня Рубик. По красной дорожке Каннского кинофестиваля звезда прошлась на второй день мероприятия, когда публике презентовали драматический фильм "Монстр", японского режиссера Хирокадзы Корээды.

Аня выбрала образ в классическом черно-белом сочетании от бренда Saint Laurent, поскольку с ним сотрудничает.

Это были обтягивающие штаны и шелковая блуза с длинными рукавами в молочном оттенке, которую украшала открытая спина.

Аня Рубик / Фото: Associated Press

Допоняли лук яркий макияж с красной помадой на губах, слингбэки, серьги-кисточки и кольцо с большим камнем

Аня Рубик / Фото: Associated Press

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