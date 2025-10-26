ТСН в социальных сетях

ua
en
Шоу-бизнес
102
1 мин

В шелковой блузе с кейп-накидкой: Джессика Бил привлекла внимание элегантным нарядом

Актриса дополнила свой образ минималистичнымы аксессуарами.

Юлия Каранковская
Джессика Бил

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил — жена поп-звезды Джастина Тимберлейка — появилась на церемонии вручения премии Imagemaker Awards журнала InStyle в Лос-Анджелесе. Она привлекла внимание публики, поскольку выбрала не вечернее платье, а изысканный образ с брюками.

Дело в том, что в образе Бил доминировал элегантный шелковый топ нежного кремового оттенка, у которого был асимметричный крой с заметной длинной накидкой-кейпом, ниспадающей на спину. Также Джессика надела свободные брюки с высокой посадкой — подобные в последнее время особенно популярны из-за своей простоты и удобства. Также она дополнила свой образ минималистичным клатчем, классическими туфлями и изящными украшениями — они не отвлекали внимания от наряда.

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил / © Associated Press

Прическа у Бил была простой и элегантной — волосы стилисты ей собрали в низкий хвост с небрежно ниспадающими прядями на одну сторону лица, а макияж был сосредоточен на подчеркнутых глазах и естественном сиянии кожи.

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил / © Associated Press

Кейпы очень популярны среди королевских особ, а также недавно на Неделе моды Меган Маркл прибыла на показ Balenciaga в накидке белого цвета. Элегантный образ герцогини вызвал фурор и восторг.

102
