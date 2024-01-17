В шелковой блузке и юбке Chanel: 78-летняя экс-жена Элвиса Пресли с внучкой посетила премию

Бывшая супруга Элвиса Пресли – Присцилла Пресли – стала гостьей церемонии награждения премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она появилась в компании своей внучки – актрисы Райли Кио, номинированной на лучшую женскую роль за игру в сериале Daisy Jones & the Six.

Присцилла Пресли и Райли Кио / Фото: Associated Press

Присцилла выглядела великолепно. Она была одета в черную шелковую блузку с V-образным вырезом и черную макси юбку с геометрическим принтом от бренда Chanel.

Присцилла Пресли и Райли Кио / Фото: Associated Press

Пресли сделала красивую укладку, макияж смоки-айс, украсила уши элегантными серьгами, а шею – колье с камнями.

Присцилла Пресли и Райли Кио / Фото: Associated Press

На Райли было платье макси с глубоким декольте и прозрачной юбкой, украшенной жемчугом и камнями, под которой была короткая черная юбка с белыми пайетками. Волосы она собрала в высокий хвост, украсив его черным бантом. Лук завершили бриллиантовые серьги.

Присцилла Пресли и Райли Кио / Фото: Associated Press

Напомним, в Киеве состоялась премьера биографической драмы "Присцилла" от режиссера Софии Копполы. Фильм основан на реальных событиях, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и я".

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