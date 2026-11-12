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- Шоу-бизнес
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В шелковой блузке с V-образным декольте и широких брюках: Наоми Уоттс по дороге на ивент
58-летняя актриса в стильном образе собралась на мероприятие.
Наоми Уоттс посетила мероприятие модного бренда Zimmermann, которое прошло в Нью-Йорке.
Актриса появилась там в бежевой шелковой блузке с V-образным декольте, золотистой вставкой в области талии и черным низом. Наоми скомбинировала ее с черными широкими брюками с атласным блеском. На плечи Уоттс накинула черный жакет.
Лук звезда дополнила черной кожаной сумкой с плетеной фактурой. Обувь актрисы была скрыта под длинными штанинами. Наоми собрала волосы в прическу с выпущенными прядями у лица. Она сделала макияж с акцентом на ярко-красной помаде и красный маникюр. Уши Уоттс украсила массивными золотистыми серьгами геометрической формы.
Напомним, Наоми Уоттс привлекла внимание в ультракоротком жакардовом мини-платье из коллекции Balmain осень-зима 2026.