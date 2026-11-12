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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В шелковой блузке с V-образным декольте и широких брюках: Наоми Уоттс по дороге на ивент

58-летняя актриса в стильном образе собралась на мероприятие.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс посетила мероприятие модного бренда Zimmermann, которое прошло в Нью-Йорке.

Актриса появилась там в бежевой шелковой блузке с V-образным декольте, золотистой вставкой в области талии и черным низом. Наоми скомбинировала ее с черными широкими брюками с атласным блеском. На плечи Уоттс накинула черный жакет.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Лук звезда дополнила черной кожаной сумкой с плетеной фактурой. Обувь актрисы была скрыта под длинными штанинами. Наоми собрала волосы в прическу с выпущенными прядями у лица. Она сделала макияж с акцентом на ярко-красной помаде и красный маникюр. Уши Уоттс украсила массивными золотистыми серьгами геометрической формы.

Напомним, Наоми Уоттс привлекла внимание в ультракоротком жакардовом мини-платье из коллекции Balmain осень-зима 2026.

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