В шелковой блузке с V-образным декольте и широких брюках: Наоми Уоттс по дороге на ивент

Наоми Уоттс / © Getty Images

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Наоми Уоттс посетила мероприятие модного бренда Zimmermann, которое прошло в Нью-Йорке.

Актриса появилась там в бежевой шелковой блузке с V-образным декольте, золотистой вставкой в области талии и черным низом. Наоми скомбинировала ее с черными широкими брюками с атласным блеском. На плечи Уоттс накинула черный жакет.

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Наоми Уоттс / © Getty Images

Лук звезда дополнила черной кожаной сумкой с плетеной фактурой. Обувь актрисы была скрыта под длинными штанинами. Наоми собрала волосы в прическу с выпущенными прядями у лица. Она сделала макияж с акцентом на ярко-красной помаде и красный маникюр. Уши Уоттс украсила массивными золотистыми серьгами геометрической формы.

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Напомним, Наоми Уоттс привлекла внимание в ультракоротком жакардовом мини-платье из коллекции Balmain осень-зима 2026.

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