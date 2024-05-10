В шелковой макси-юбке и с сумкой Chanel: Рианну заметили на Манхэттене

Певица выглядела стильно, а новый цвет волос ей очень идет.
Рианна сейчас проводит время в Нью-Йорке. На днях звезду заметили на Манхэттене, когда она выходила с отеля и направлялась к своему автомобилю.
Знаменитая певица и предпринимательница была одета в длинную шелковую юбку черного цвета, которую сочетала с худи на молнии и мягкой пушистой шубой.
Также звезда надела солнцезащитные очки на глаза, сделала макияж и распустила свои светлые волосы. На плече у нее висела сумка от Chanel белого цвета, а ярким акцентому лука стал маникюр красного цвета.
Это ее появление на публике случилось впервые после того, как прошел бал Met Gala в Метрополитен-музее. Она была одна из самых ожидаемых звезд мероприятия, но не смогла его посетить, поскольку заболела гриппом о чем сообщил инсайдер журналу People.
Также во время мероприятия Fenty Beauty, на котором она удивила поклонников облегающим бежевым платьем без бретелек, Рианна рассказала Extra, что у нее было два варианта платьев для мероприятия, она описала их так: "Очень просто... по сравнению со всем, что я когда-либо делала. Я приду на ужин! Привет Анне Винтур".
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