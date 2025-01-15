В шелковой юбке и корсете со стразами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень продемонстрировала эффектный лук

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень опубликовала в Instagram снимки своего нового эффектного образа.

Блондинка позировала на мосту в красивом белом корсете, украшенном стразами, со шнуровкой сзади. Верх она скомбинировала с бежевой шелковой юбкой.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Белень собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж смоки-айс и завершила аутфит цепочкой и часами.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

"2025, у всех на тебя планы, не подведи!" – подписала снимки Инна.

Напомним, ранее Инна Белень в розовом мини-платье и мюлях с розовыми перьями и на золотых каблуках позировала в ванне.

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