В шелковой юбке и корсете со стразами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень продемонстрировала эффектный лук

Девушка показала новый красивый образ.
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень опубликовала в Instagram снимки своего нового эффектного образа.
Блондинка позировала на мосту в красивом белом корсете, украшенном стразами, со шнуровкой сзади. Верх она скомбинировала с бежевой шелковой юбкой.
Белень собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж смоки-айс и завершила аутфит цепочкой и часами.
"2025, у всех на тебя планы, не подведи!" – подписала снимки Инна.
Напомним, ранее Инна Белень в розовом мини-платье и мюлях с розовыми перьями и на золотых каблуках позировала в ванне.
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