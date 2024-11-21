В шелковой юбке и рубашке: бывшую жену Тома Круза заметили на улице в Нью-Йорке

Несмотря на то, что в Нью-Йорке было вчера около 12 градусов все равно, кажется, что актриса оделась довольно легко.

Кэти Холмс - телевизионная и театральная актриса - попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке, когда шла на репетицию театральной постановки, в которой сейчас играет на Бродвее.

Обычно она носит простую и удобную одежду, любит миксовать дорогие и демократичные бренды и в повседневной жизни отказывается от каблуков.

В своем новом образе Холмс сочетала шелковую юбку, полосатую длинную рубашку и серую футболку. Образ она дополнила сумкой от Manu Atelier бежевого цвета, синими балетками Vibi Venezia и солнцезащитными очками. Прическа у Холмс была немного взъерошенной.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Балетки - любимая обувь актрисы. Также у нее есть красная пара от бренда Le Monde Beryl, которые сделаны из бархата.

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