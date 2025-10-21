- Дата публикации
В шерстяном наряде от украинского бренда: племянница Джулии Робертс на ивенте в Нью-Йорке
34-летняя Эмма Робертс в монохромном образе от J'amemme появилась на мероприятии.
Племянница Джулии Робертс — Эмма Робертс — посетила ивент, посвященный вручению первых литературных премий Air Mail Tom Wolfe Prizes for Fiction and Reportage. Премия учреждена в честь американского писателя и журналиста Тома Вулфа.
Эмма появилась на мероприятии в стильном образе. На ней был серый шерстяной наряд от украинского бренда J’amemme из коллекции сезона осень-зима 2025-2026. Ансамбль состоял из рубашки и прямых брюк со стрелками. Аутфит Робертс дополнила серым галстуком.
Звезда собрала волосы в низкий хвост, сделала вечерний макияж и украсила уши серьгами-кольцами.
Напомним, Эмма Робертс на показ бренда Zimmermann в рамках Парижской недели моды пришла в черном длинном плать ев крупный белый горошек с обнаженными плечами, украшенном большим 3D-цветком.