Шоу-бизнес
239
1 мин

В шерстяном наряде от украинского бренда: племянница Джулии Робертс на ивенте в Нью-Йорке

34-летняя Эмма Робертс в монохромном образе от J'amemme появилась на мероприятии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмма Робертс

Эмма Робертс

Племянница Джулии Робертс — Эмма Робертс — посетила ивент, посвященный вручению первых литературных премий Air Mail Tom Wolfe Prizes for Fiction and Reportage. Премия учреждена в честь американского писателя и журналиста Тома Вулфа.

Эмма Робертс/Instagram Эммы Робертс

Эмма Робертс/Instagram Эммы Робертс

Эмма появилась на мероприятии в стильном образе. На ней был серый шерстяной наряд от украинского бренда J’amemme из коллекции сезона осень-зима 2025-2026. Ансамбль состоял из рубашки и прямых брюк со стрелками. Аутфит Робертс дополнила серым галстуком.

Эмма Робертс/Instagram Эммы Робертс

Эмма Робертс/Instagram Эммы Робертс

Звезда собрала волосы в низкий хвост, сделала вечерний макияж и украсила уши серьгами-кольцами.

Напомним, Эмма Робертс на показ бренда Zimmermann в рамках Парижской недели моды пришла в черном длинном плать ев крупный белый горошек с обнаженными плечами, украшенном большим 3D-цветком.

239
