В шерстяном платье-бюстье: Джиллиан Андерсон на премьере фильма о королевском секс-скандале

Звезда сериалов "Секретные материалы" и "Половое воспитание" Джиллиан Андерсон посетила очередную премьеру. В Лондоне презентовали фильм "Сенсация", который выйдет на Netflix 5 апреля.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия Джиллиан надела шерстяное платье-бюстье роскошного изумрудного оттенка от Emilia Wickstead. Оно не имело бретелек и идеально сидело на фигуре актрисы.

Дополнила Джиллиан образ только серебристыми босоножками Gianvito Rossi и серьгами-звездами в ушах от Solange Azagury-Partridge. Макияж и прическа у нее были лаконичными. В кадр на мероприятии не попал ее клатч.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Фото: Gillian Anderson

Предстоящий фильм расскажет об одном из самых громких скандалов в британской королевской семьи за много лет - интервью принца Эндрю, которое он дал Эмили Мейтлис, ведущей программы Newsnight на BBC. Именно в этом интервью младший брат короля Великобритании и сын покойной королевы Елизаветы II, рассказал как ездил на охоту с Джеффри Эпштейном, осужденного за сексуальные преступления, и его вечной спутницей, подругой, сводней, светской дамой Гилен Максвелл.

Принц Эндрю и Эмили Мейтлис / Фото: Associated Press

Еще принц Эндрю сказал, что в 2001-м не проводил вечер с семнадцатилетней Вирджинией Джуффре, потому что днем ходил с дочкой, принцессой Беатрис, в Pizza Express в Уокинге. Через четыре дня после эфира Эндрю сложил с себя должностные обязанности члена королевской семьи.

Роль журналистки Эмили Мейтлис исполнит Джиллиан Андерсон, а принца сыграет Руфус Сьюэлл. Также фильме появится и принцесса Беатрис, ее сыграет актриса Чарити Уэйкфилд.

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