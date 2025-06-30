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- Шоу-бизнес
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В шифоновом платье с цветочным принтом: Сидни Суини надела красивый наряд от Dolce & Gabbana
Актрису Сидни Суини заметили папарацци на улице в Венеции, когда она прогуливалась по старинному итальянскому городу.
Девушка была в компании известной модели Карли Клосс, которая сейчас беременна третьим ребенком. Но если Карли надела белое короткое льняное платье и кардиган, то Сидни выбрала более яркий образ с итальянской эстетикой.
Актриса надела платье миди из шифона от бренда Dolce & Gabbana. Наряд был в красивый цветочный принт, резинкой на талии и глубоким декольте. Дополнила наряд Сидни сумкой от Dolce & Gabbana черного цвета, очками от Alexander McQueen и мюлями от Prada красного цвета.
В таком образе актриса сходила бар Harry’s на следующий день после свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая три для проходила в Венеции. Новоиспеченные муж и жена также появились в тот день в этом заведении — Лорен была счастливой и красивой в черном мини-платье, соломенной шляпке и с сумкой Hermès Kelly в руке.