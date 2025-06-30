ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
850
Время на прочтение
1 мин

В шифоновом платье с цветочным принтом: Сидни Суини надела красивый наряд от Dolce & Gabbana

Актрису Сидни Суини заметили папарацци на улице в Венеции, когда она прогуливалась по старинному итальянскому городу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Девушка была в компании известной модели Карли Клосс, которая сейчас беременна третьим ребенком. Но если Карли надела белое короткое льняное платье и кардиган, то Сидни выбрала более яркий образ с итальянской эстетикой.

Актриса надела платье миди из шифона от бренда Dolce & Gabbana. Наряд был в красивый цветочный принт, резинкой на талии и глубоким декольте. Дополнила наряд Сидни сумкой от Dolce & Gabbana черного цвета, очками от Alexander McQueen и мюлями от Prada красного цвета.

Сидни Суини на прогулке в Венеции / © Getty Images

Сидни Суини на прогулке в Венеции / © Getty Images

В таком образе актриса сходила бар Harry’s на следующий день после свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая три для проходила в Венеции. Новоиспеченные муж и жена также появились в тот день в этом заведении — Лорен была счастливой и красивой в черном мини-платье, соломенной шляпке и с сумкой Hermès Kelly в руке.

Лорен Санчес и Джеф Безос в Венеции / © Associated Press

Лорен Санчес и Джеф Безос в Венеции / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
850
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie