В шифоновом платье с цветочным принтом: Сидни Суини надела красивый наряд от Dolce & Gabbana

Сидни Суини / © Getty Images

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Девушка была в компании известной модели Карли Клосс, которая сейчас беременна третьим ребенком. Но если Карли надела белое короткое льняное платье и кардиган, то Сидни выбрала более яркий образ с итальянской эстетикой.

Актриса надела платье миди из шифона от бренда Dolce & Gabbana. Наряд был в красивый цветочный принт, резинкой на талии и глубоким декольте. Дополнила наряд Сидни сумкой от Dolce & Gabbana черного цвета, очками от Alexander McQueen и мюлями от Prada красного цвета.

Сидни Суини на прогулке в Венеции / © Getty Images

В таком образе актриса сходила бар Harry’s на следующий день после свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая три для проходила в Венеции. Новоиспеченные муж и жена также появились в тот день в этом заведении — Лорен была счастливой и красивой в черном мини-платье, соломенной шляпке и с сумкой Hermès Kelly в руке.

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Лорен Санчес и Джеф Безос в Венеции / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images