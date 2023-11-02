В шифоновом платье с вырезом под грудью: роскошная Диана Крюгер блистала на мероприятии

На актрисе было платье, изготовленное по индивидуальному заказу от непальско-американского дизайнера и роскошные украшения.

В Нью-Йорке в отеле Pierre состоялся бал в честь индийского праздника Дивали под названием "Все, что блестит". По такому случаю Крюгер надела красное шифоновое платье в стиле сари от Prabal Gurung.

У наряда был вырез под лифом и нежная драпировка, которая перетекала в более крупную на юбке. Также у наряда были тонкие бретельки, а на плече - длинная накидка.

Дополнили образ звезды украшения от ювелирного бренда Chopard: серьги в виде павлина, бриллиантовое колье и кольца с сапфиром. Крюгер завершила свой образ парой золотых босоножек на высоком каблуке, прической и ярким макияжем с красной помадой на губах.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Ранее Крюгер посетила осенний гала-концерт New York City Ballet 2023, посвященный 75-му сезону труппы. Актрису сопровождал на мероприятие ее давний партнер, актер "Ходячих мертвецов" - Норман Ридус. Диана выбрала в тот раз белое атласное платье от Givenchy с жемчугом и обнаженным плечом и дополнила свой ансамбль серьгами и прической.

Диана Крюгер и Норман Ридус / Фото: Associated Press

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