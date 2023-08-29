В шифоновом топе на завязках: модель София Ричи появилась в необычном летнем образе и в объятиях мужа

25-летняя американская модель София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, поделилась в Instagram новым снимком со своим мужем - музыкальным продюсером Эллиотом Грейнджем. Пара позировала обнявшись возле красивого дома с белым фасадом и цветочной клумбой.

София Ричи с Эллиотом Грейнджем / Фото: Instagram Софии Ричи

На Софии был комплект от бренда Tae Park состоящий из легкого топа винного цвета и светлой юбки. Также у топа была высокая горловина, пояс на талии и завязки на спине, а вот юбка была просто однотонной.

Образ София дополнила туфлями бежевого цвета The Row, часами на руке и серьгами-кольцами от Tiffany & Co. Волосы модель просто распустила и выровняла. В руке у Софии была культовая сумка Hermes Kelly в винном оттенке.

София Ричи / Фото: Instagram Софии Ричи

Новоиспеченный муж девушки позировал на фото в светлых штанах, белой футболке, кроссовках и лаконичном повседневном пиджаке.

София Ричи с Эллиотом Грейнджем / Фото: Instagram Софии Ричи

София Ричи / Фото: Instagram Софии Ричи

Пара поженилась совсем недавно - 22 апреля 2023 года. Роскошная свадьба состоялась в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере. София к алтарю шла в наряде от Модного дома Chanel.

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