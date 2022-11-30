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В шикарной винтажной куртке: стильная Хейли Бибер под прицелом папарацци

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
433
Время на прочтение
1 мин
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В шикарной винтажной куртке: стильная Хейли Бибер под прицелом папарацци

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Стиль знаменитости - лаконичный и современный, а многое из того, что она надевает, моментально попадает в тренды.

Известную модель Хейли Бибер заметили в Лос-Анджелесе, когда она бегала по своим рабочим делам. 26-летняя девушка была одета очень стильно, поскольку сочетала модные широкие джинсы и винтажную кожаную куртку оверсайз.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Этот непринужденный и лаконичный образ модель завершила черными лоферами от бренда Proenza Schouler, солнцезащитными очками и легким макияжем.

Также несколько дней тому назад Хейли сфотографировали после тренировки. Тогда она надела большую серую кофту, как платье. Однако ее появление на тренировке немного удивило, поскольку недавно в Instagram она сообщила, что врачи диагностировали у нее большую кисту в яичнике, которая причиняет много дискомфорта в жизни. Также ранее девушка перенесла микроинсульт из-за тромба.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Но несмотря на проблемы, модель продолжает работать. Совсем недавно Хейли появилась на обложке издания Forbes.

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Дата публикации
Просмотры
433
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