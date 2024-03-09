В широких брюках и топе-жилете с сексуальным декольте: Талия Сторм в объективах папарацци

Артистку можно увидеть не только на светских мероприятиях, но и на улицах Лондона.
Талия Сторм попала под прицел папарацци, выйдя из Global Studios, где побывала на радиоэфире.
Знаменитость выглядела стильно и была в хорошем настроении. Увидев фотографов, она мило улыбнулась им.
На Талии был серый костюм, состоявший из широких брюк и топа-жилета с американской проймой, кожаными коричневыми ремешками и откровенным декольте, идеально подчеркнувшим ее сексуальный бюст.
Обута она была в черные кроссовки, а в руке несла бежевую куртку с фирменным принтом бренда Gucci с оранжевой подкладкой. Сторм сделала волнистую укладку и макияж. На руке у нее были часы.
Напомним, Талия Сторм привлекла к себе внимание на вечеринке Warner Music&Cîroc Vodka BRIT Awards в Лондоне провокационным аутфитом. Артистка позировала перед фотокамерами в откровенном кэтсьюте без бретелек, состоявшего из черных полосок.
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