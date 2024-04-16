В широких джинсах Gucci и уггах: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Знаменитость заметили на Манхэттене.
Певица Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда сейчас проводит время в этом городе, поскольку имеет намерение приобрести недвижимость, а также провела мероприятие в магазине Intimissimi, посвященное запуску ее коллекции нижнего белья.
За один день ее сфотографировали дважды, но в разных луках. Первый наряд Лопес состоял из широких джинсов с карманами от бренда Gucci и светлой водолазки, которые она дополнила сумкой Birkin от Hermes из крокодиловой кожи, а также очками от Gucci.
Завершали наряд бежевые угги на платформе, макияж и укладка.
Второй образ артистки, в котором она появилась немного позже, включал те же угги и джинсы, но дополнила Лопес их уже зеленым кроп-топом, зеленой сумкой Lady Dior и солнцезащитными очками от Chloe. В этом наряде она ходила на обед с актером Мэттом Дэймоном и его женой Люсьяной Баррозо - близкими друзьями семьи.
Напомним, что недавно в поисках дома в Нью-Йорке Лопес уже фотографировали, но с Беном Аффлеком. Пара выходила из роскошного особняка, который осматривала с риэлторами.
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