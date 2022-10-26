В широких штанах и с сумкой-мешком: Хлоя Севиньи продемонстрировала стильный осенний образ

Звезда сериала "Американская история ужасов", а также фильма "Снеговик" вышла на прогулку по улицам Нью-Йорка.

Уже несколько сезонов широкие штаны остаются одной из излюбленных частей гардероба многих модниц, и приход осени совсем не повлиял на это. Доказательством является последний образ актрисы Хлои Севиньи, который она продемонстрировала на днях.

Знаменитость сфотографировали, когда она гуляла улицами города. На Хлои были широкие светло-бежевые штаны из коттона, украшенные небольшими оборками в зоне талии, дополнила она их полосатым теплым свитером.

Севиньи завершила свой простой ансамбль тремя черными аксессуарами: ботинками на массивной подошве, солнцезащитными очками и объемной сумкой-мешком Proenza Schouler на затяжках.

Хлоя Севиньи

Образ получился действительно очень осенний, лаконичный и стильный. Но главное в этом луке - удобство.

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