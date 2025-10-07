В широкополой шляпе и бирюзовой юбке: Дженнифер Лопес ошеломила изысканным образом по дороге на шоу

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес сейчас активно занимается промокампанией своей новой работы — драматического мюзикла режиссера Билла Кондона «Поцелуй женщины-паука», в котором она сыграла главную роль. Поэтому звезда по несколько раз за день появляется в объективах папарацци и каждый раз демонстрирует стильный образ.

На этот раз Джен запечатлели, когда она шла на шоу LIVE with Kelly and Mark в Нью-Йорке. Поп-дива ошеломила изысканным образом в ансамбле из коллекции весна-лето 2026 бренда Willy Chavarria. На Лопес была блузка свободного кроя светло-бирюзового оттенка с воротником-стойкой, которую она заправила в бирюзовую жаккардовую юбку миди с высокой посадкой.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Аутфит Дженнифер дополнила черными остроносыми сатиновыми туфлями на шпильках и акцентным глянцевым красным клатчем. Главным аксессуаром в ее луке была черная широкополая шляпа, которая добавила нотки загадочности.

Волосы актриса собрала в низкий хвост, сделала макияж с теплым оттенком помады, надела на лицо большие солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а руки — кольцами.

Кстати, в таком ансамбле от Willy Chavarria выходила в свет Памела Андерсон в июле этого года во время промо-тура фильма «Голый пистолет». Наряд актриса скомбинировала с изумрудными туфлями-лодочками и сумкой-тоут цвета слоновой кости от Strathberry.

Памела Андерсон / © Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес в кожаном жакете карамельно-коричневого оттенка и светло-серых брюках-палаццо побывала в эфире Today Show.