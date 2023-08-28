В широкополой шляпе и цветочной накидке: 72-летняя Джейн Сеймур посетила скачки

Британская звезда - 72-летняя актриса Джейн Сеймур, прославившаяся своей ролью в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" 1973 года - продолжает вести активную светскую жизнь, сниматься в кино и посещать мероприятия.

На днях Джейн появилась среди гостей Hampton Classic Horse Show 2023, которое является одним из крупнейших соревнований по конкуру в Соединенных Штатах.

По лучших британских традициях звезда пришла на скачки в яркой шляпе. На Джейн был широкополый головной убор красного цвета, который она дополнила накидкой на плечах в красивый цветочный принт.

Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

Также актриса надела белое платье-футляр до колен с декольте и бежевые босоножки на танкетке. Шею и руки женщины украшало несколько драгоценностей, а волосы она уложила в легкие волны.

Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

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