В широкой юбке и яркой помадой: звезду сериала "Удивительная миссис Мейзел" подловили на сьемках

Судя по новым фото, в новом сезоне главная героиня будет не менее элегантна.

Сейчас в Нью-Йорке в самом разгаре сьемке четвертого сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел", и согластно заявам Amazon Studios, он станет заключительным. Традиционно фотографы пытаются подловить во время работы актеров, но самый бьольшой интерес вызывает актриса Рэйчел Броснахэн - исполняющая в шоу главную роль.

В этот раз актрису сфотографировали в наряде с черным верхом и тенмно-фиолетовой юбкой, дополнял этот образ голубой широкий пояс и черные туфли.

Волосы актрисы были уложены в ретро-прическу с локонами, поскольку действие сериала происходит в 60-х годах. А вот ярким акцентом макияжа стала красная помада на губах. Что касается пальто, то оно не было частью лука, его выдала актрисе команда костюмеров, чтобы не замерзнуть между подготовкой к съемкам.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Напомним, что также совсем недавно в Нью-Йорке стартовала работа над сериалом "И просто так…", который яволяется продолжением "Секса в большом городе".

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