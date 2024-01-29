В шкафу не залеживается: Пэрис Хилтон повторно надела свое гламурное свадебное платье

Звезда неожиданно повторила свой свадебный образ.
12 января Джеффу Безосу исполнилось 60 лет, и по этому поводу он организовал грандиозную вечеринку, куда позвал многих знаменитых звездных гостей, среди которых были миллионеры, бизнесмены и голливудские актеры.
Одной из приглашенных была Пэрис Хилтон - телезвезда, светская львица и бизнес-леди.
Вечеринка проходила в особняке миллиардера в Беверли-Хиллз. Многие из гостей праздника решили обыграли тему космоса в своих нарядах, отдав тем самым дань уважения увлечению Безоса: миллиардер основал аэрокосмическую компанию Blue Origin и даже летал в космос на ракете.
Блондинка тоже решила соответствовать и надела тематическое платье от бренда Oscar de la Renta. Однако это было не обычное платье, а одно из ее свадебных.
Напомним, что всего у Пэрис было на свадьбе аж 45 платьев, но сменила она только шесть. Этот гламурный серебристый наряд в звезды был как раз одним из тех, которые она надевала.
Вечеринку также посетила сестра Пэрис - Ники, но у нее со звездами была только тиара.
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