В шляпе-федоре и с обнаженными плечами: Ева Лонгория показала архивное фото

Обычно по четвергам в соцсетях пользователи показывают архивные фото, сопровождая их хештегом "tbt" – Throwback Thursday. Так, 49-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен – Ева Лонгория – решила тоже к нему присоединиться.

Она показала снимок, на котором запечатлена в белом топе с обнаженными плечами и в джинсах с низкой посадкой. Ее образ дополняют шляпа-федора и клатч с принтом в виде цветка.

Фото: Instagram Евы Лонгории

"О боже, посмотрите, что я нашла в архиве…Кто помнит низкие джинсы и федоры?" – шутливо подписала фото Ева. Когда был сделан снимок, она не рассказала.

Напомним, ранее красивая Ева Лонгория появилась на светском мероприятии. Актриса пришла на гала-концерт Breaking Through The Lens Transcending Borders в лаундже Campari каннского Дворца фестивалей в Каннах. Ева была в прозрачной белой блузке и макси-юбке оттенка металлик, расшитой пайетками, и дополнила образ сатиновыми белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Читайте также:

Ева Лонгория в купальниках (20 фото)