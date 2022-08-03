В шляпе-федоре, шортах и белых сапогах: ковбойский образ Майлин Класс

Британка Майлин Класс - большая поклонница хищных принтов, и ранее мы уже не раз рассказывали о ее эффектных леопардовых платьях и жакетах, однако сегодня после съемок ведущая продемонстрировала особенно смелый образ. На 44-летней знаменитости были короткие джинсовые шорты, блуза на запах с длинными рукавами и с принтом "зебра". Дополнили этот образ шляпа-федора, очки в белой оправе, небольшая сумка Chanel, которая висела у нее через плечо, множество украшений и белые сапоги в ковбойском стиле.

Майлин Класс / Фото: Getty Images

Но отметим, что необычно и стильно звезда пытается выглядеть всегда, ведь ежедневно ее поджидают папарацци. Майлин знает, что ее снимки попадут потом во многие таблоиды.

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