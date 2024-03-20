В шляпе и черном наряде: Приянку Чопру сфотографировали в аэропорту Мумбаи

Приянка Чопра - актриса, модель и победительница конкурса "Мисс мира-2000" - прилетела со своей маленькой дочкой Малти на родину в Индию. Звезду сфотографировали в аэропорт Мумбаи, когда она несла малышку на руках и шла к машине.

На Приянке были свободные черные штаны и майка, которые она сочетала с удобной обувью на низкой подошве и стильной шляпой. Макияж актриса сделала лаконичный и надела несколько золотых украшений - цепочку с кулоном, браслет на запястье, а также серьги.

Маленькую Малти Приянка одела в клетчатый костюм зеленого цвета, который состоял из майки и штанов. Также на девочке были белые кроксы.

Приянка Чопра с дочкой / Фото: Getty Images

Напомним, Малти родилась в январе 2022 года при помощи суррогатной матери, но преждевременно, поэтому провела некоторое время в отделении интенсивной терапии. Первый выход в свет девочки состоялся в 2023 году, когда она вместе с мамой пришла поддержать отца Ника Джонаса - его поп-группа Jonas Brothers получили знаковую награду - звезду на Аллее славы в Голливуде.

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