В шляпе и голубом платье с высоким разрезом: Катя Осадчая в эффектном образе появилась на "Вечере премьер"

Ведущая предстала перед зрителями в ярком луке.
Во дворце "Украина" состоялся концерт " Вечер премьер с Екатериной Осадчей ", телеверсию которого покажут 26 декабря на канале "1+1".
Хозяйка вечера – Катя Осадчая – появилась на сцене в эффектном аутфите. На ней было роскошное голубое платье макси с высоким разрезом и обнаженными плечами. Разрез позволил ведущей продемонстрировать свои стройные ноги.
Рукава наряды переходили в огромный бант сзади.
Платье Катя соединила со шляпой цвета фуксии и с атласными туфлями на шпильках такого же цвета.
У Осадчей были распущены волосы и макияж с акцентом на глазах. Лук она дополнила элегантными длинными серьгами с камнями.
В концерте в этот вечер приняли участие многие украинские звезды: Ирина Федишин, NK, группа MOZGI, KAZKA, Tvorchi Alekseev, DOROFEEVA, Оля Полякова, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Michelle Andrade, Александр Пономарев, "Вопли Видоплясова", KADNAY, Lida Lee, Melovin, Kalush, Jerry Heil и другие.
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