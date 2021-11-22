В шляпе и голубом платье с высоким разрезом: Катя Осадчая в эффектном образе появилась на "Вечере премьер"

В шляпе и голубом платье с высоким разрезом: Катя Осадчая в эффектном образе появилась на "Вечере премьер"

Ведущая предстала перед зрителями в ярком луке.

Во дворце "Украина" состоялся концерт " Вечер премьер с Екатериной Осадчей ", телеверсию которого покажут 26 декабря на канале "1+1".

Хозяйка вечера – Катя Осадчая – появилась на сцене в эффектном аутфите. На ней было роскошное голубое платье макси с высоким разрезом и обнаженными плечами. Разрез позволил ведущей продемонстрировать свои стройные ноги.

Катя Осадчая/Фото Final Cut Media

Рукава наряды переходили в огромный бант сзади.

Платье Катя соединила со шляпой цвета фуксии и с атласными туфлями на шпильках такого же цвета.

Катя Осадчая/Фото Final Cut Media

У Осадчей были распущены волосы и макияж с акцентом на глазах. Лук она дополнила элегантными длинными серьгами с камнями.

В концерте в этот вечер приняли участие многие украинские звезды: Ирина Федишин, NK, группа MOZGI, KAZKA, Tvorchi Alekseev, DOROFEEVA, Оля Полякова, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Michelle Andrade, Александр Пономарев, "Вопли Видоплясова", KADNAY, Lida Lee, Melovin, Kalush, Jerry Heil и другие.

Ирина Федишин/Фото Final Cut Media

Tvorchi/Фото Final Cut Media

DOROFEEVA/Фото Final Cut Media

DZIDZIO и Оля Полякова/Фото Final Cut Media

NK/Фото Final Cut Media

Оля Полякова/Фото Final Cut Media

Александр Пономарев и DZIDZIO/Фото Final Cut Media

Сергей Бабкин/Фото Final Cut Media

Melovin/Фото Final Cut Media

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