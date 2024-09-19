В шляпе и клетчатой рубашке: Анна Саливанчук с сыновьями пришла на премьеру фильма "Трансформеры"

Актриса с детьми первой увидела, как началось вечное противостояние между анимационными персонажами – Оптимусом Праймом и Мегатроном.

Анна Саливанчук посетила допремьерный показ анимационного экшна "Трансформеры: Начало", состоявшегося вчера, 18 сентября, в кинотеатре "Планета Кино" (Blockbuster Mall). На мероприятие она пришла вместе со своими сыновьями – Глебом и Никитой.

Анна Саливанчук с сыновьями

Актриса продемонстрировала стильный образ. На ней был белый топ, клетчатая рубашка, которую она завязала на талии и спустила с одного плеча, и синие джинсы с тонким бежевым ремешком. Лук звезда дополнила бежевой шляпой с цепочкой. Мальчики были одеты в одинаковые костюмы с принтом.

Анна Саливанчук с сыновьями

На премьере также побывали актриса Антонина Хижняк, ведущий Вячеслав Соломко, а также любимые анимационные персонажи – Оптимус Прайм и Мегатрон, прибывшие на Землю из самого Кибертрона.

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк

Вячеслав Соломко

Оптимус Прайм

Мегатрон

Об анимационном фильме:

Новая часть масштабной истории расскажет о происхождении Кибертрона – родине автоботов и десептиконов. Анимационная картина продемонстрирует подлинное происхождение вечного противостояния между Оптимусом Праймом и Мегатроном.

С сегодняшнего дня лента на широких украинских экранах.

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