В шляпе и кожаных брюках: Наоми Кэмпбелл посетила Лувр и сделала фото у "Моны Лизы"

Супермодель интересно провела время во Франции со своими детьми и друзьями.

54-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл показала в своем Instagram серию фото, сделанных во Франции. Она посетила один из самых больших и знаменитых музеев мира – Лувр.

instagram.com/naomi

Для такого культурного времяпровождения модель выбрала total black-лук. Она надела черную куртку, которую сочетала с кожанами брюками и фетровой шляпой. Наоми сделала фото у картины итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

С собой в музей модель взяла своих детей – трехлетнюю дочь и полуторагодовалого сына. Она сделала с ними фото, но, как всегда, со спины – лица детей Наоми скрывает.

instagram.com/naomi

"Провести вечер в Лувре было осуществлением мечты — той, которую я всегда хотела разделить с семьей, любимыми и друзьями. Это был действительно особенный момент, и я глубоко благодарна Лоренсу де Карсу и Оливье Габе, Лувру и невероятной команде, которые сделали это возможным. Встреча с Моной стала кульминацией незабываемого вечера. Я буду дорожить им", - написала Кэмпбелл под фото.

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл примерила образ платиновой блондинки с короткой стрижкой. Она стала главной звездой нового выпуска журнала i-D.

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