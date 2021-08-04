В шляпе и купальнике с психоделическим принтом: Деми Роуз релаксирует на отдыхе

26-летняя модель надела для загара скромный закрытый купальник.

Деми Роуз, кажется, впервые опубликовала в своем Instagram фото, на котором она предстала в скромном образе и позе.

Девушка показала, как релаксировала на шезлонге на балконе своего номера в отеле.

Одета Деми была в пестрый купальник с психоделическим принтом, лиф которого прикрывал полностью ее пышную грудь. Свой лук девушка дополнила бежевой шляпой.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

А вот предыдущие ее снимки в фотоблоге были очень откровенными. Красотка позировала в прозрачном зеленом халате-тунике, сверкая сексуальными пышными формами на камеру.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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