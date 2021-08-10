В шляпе и мини-платье с обнаженными плечами: порноактриса из "Холостяка-11" продемонстрировала летний лук

В шляпе и мини-платье с обнаженными плечами: порноактриса из "Холостяка-11" продемонстрировала летний лук

Бывшая актриса фильмов для взрослых и новым нарядом похвасталась, и татуировки показала.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) — продемонстрировала фолловерам новый летний лук.

Девушка надела короткое светлое платье с опущенной линией плеч, которое обнажало ее большую татуировку в зоне декольте в виде крыльев и тату на ногах.

Анастасия / Instagram Адель Асанти

К наряду Настя подобрала такого же цвета шляпку с коричневой лентой и вместительную сумку с лентой. Волосы красавица распустила и сделала макияж с акцентом на черных стрелках. Длинный желтый маникюр завершил летний аутфит Адель.

Напомним, Асанти рассказала, как попала в порноиндустрию и поделилась шокирующими подробностями хирургической операции, которую она сделала ради своей профессии.

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