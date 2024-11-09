В шляпе и наряде оттенка шампанского: гламурная Ники Хилтон посетила скачки в Австралии

Младшая сестра Пэрис Хилтон надела элегантный наряд, который подчеркивал ее красивый бронзовый загар и хорошо сочетался с любимыми украшениями.

Ники Хилтон - настоящая светская львица, ведь ради гламурной вечеринки она отправилась из США в Австралия. Младшая сестра Пэрис Хилтон посетила ипподроме Флемингтон, где состоялись конные скачки.

В соответствии с дресс-кодом мероприятия Хилтон надела элегантный наряд оттенка шампанского от бренда своей подруги Rebecca Vallance. На Ники был жилет с опущенными плечами, пуговицами и поясом, который она носила в сочетании с плиссированной юбкой миди и шляпкой-таблеткой, как когда-то носила Жаклин Кеннеди.

Но она не была бы собой, если бы еще и не добавила гламура к образу. Поэтому в руке женщина держала небольшую серебристую сумку со стразами и бантом от знаменитого бренда Judith Leiber, а обута была в роскошные мюли с камнями и цветочным принтом от известного обувного бренда Manolo Blahnik. А вот главной изюминкой ее образа стали украшения с белыми и желтыми бриллиантами.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Этот наряд Ники по цвету очень напомнил платье, которое она недавно носила. На одно из мероприятий звезда пришла в наряде от Alice + Olivia из коллекции весна-лето 2025 и гламурных туфлях от Aquazzura со стразами. Цвет того ее платья с разрезом тоже напоминал оттенок шампанского. Как видите, украшения на ней были те же.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

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