В шляпе и необычном пальто: Ники Хилтон запечатлели в стильном осеннем образе

Она выбрала повседневный образ, в котором сочетала аксессуары знаменитых брендов.

Светская львица и бизнесвумен Ники Хилтон любит проводить время Нью-Йорке и звезду часто фотографируют, когда она выходит по своим делам, гуляет с дочерьми или просто выходит за кофе. Ники предпочитает для своих появлений простые образы, поэтому ее очень часто можно увидеть в джинсах-скини, джемперах и повседневных пальто или шубах с искусственного меха.

Вчера папарацци опять подловили Хилтон в городе, когда она прогуливалась в районе Сохо. Знаменитость была одета в любимые синие джинсы, черную футболку и балетки. На ней также было пальто от бренда alice + olivia интересного фасона, в котором было обделены стеганая кожа и теплая ткань в модный принт "пепита".

Осенний образ Ники дополнила черной фетровой шляпой с широкими полями и сумкой Valentino. На глазах у нее были любимые очки Ray-Ban.

Ники Хилтон / Getty Images

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