В шляпе и поношенных ботинках: скандальный Джонни Депп появился на кинофестивале в Риме

В шляпе и поношенных ботинках: скандальный Джонни Депп появился на кинофестивале в Риме

Похоже, актер застрял в одном образе, ведь на всех мероприятиях появляется в одном и том же.

После скандального развода с Эмбер Херд актер Джонни Деп стал жертвой так называемой культуры отмены. Его больше не зовут в свои фильмы режиссеры, он практически не появляется на публике, а вот из последнего фильма "Фантастические твари" актера и вовсе уволили.

В последний раз на публике Депп был замечен в конце августа, когда прилетел на несколько дней в Карловы Вары, чтобы презентовать свой фильм "Еще по одной с Шейном Макгоуэном". Тогда в Чехии он произвел фурор, и преданные фанаты актера буквально не давали ему прохода.

Сейчас же Джонни проводит время в Риме, где проходит ежегодный кинофестиваль. В "Вечном городе" он представит свою новую работу - мультсериал "Тупики".

Джонни Депп / Associated Press

В мультике Депп озвучит одну из птиц. На красной дорожке актер появился в своем привычном наряде: черных джинсах, кожаной куртке, рубашке и жилетке. Все это он сочетал с банданой, шляпой, множеством фенечек и поношенными ботинками.

Джонни Депп / Associated Press

Вечером того же дня он появился перед камерами в полностью черном луке, сочетав шляпу, кожаные штаны, рубашку с вышивкой и платком куфией. Ботинки он оставил те же, что и днем.

Джонни Депп / Associated Press

Джонни Депп / Associated Press

Читайте также:

В кепке и любимых сапогах на каблуках: Джонни Депп приехал в Цюрих

Джонни Депп в смешной кепке и стоптанных сапогах приехал на кинофестиваль

Эмбер Херд и Джонни Депп в Королевском суде в Лондоне (29 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку