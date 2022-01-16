В шляпе и с новым цветом волос: Анна Делло Руссо на Неделе моды в Милане

В шляпе и с новым цветом волос: Анна Делло Руссо на Неделе моды в Милане

Образы Анны никогда не бываю скучными или обычными.

59-летняя "свободный" редактор Vogue, модница и коллекционер Анна Делло Руссо посетила показ коллекции бренда Dsquared2 осень-зима 2022-2023, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

На показ Анна пришла в черном трикотажном комбинезоне в рубчик, туфлях на грубой подошве и в яркой дутой куртке. Образ она дополнила драгоценным колье на шее, очень ярким макияжем глаз и шляпой в ковбойском стиле. Также знаменитая модница кардинально поменяла цвет волос и стлала шатенкой, хотя, возможно она просто изменила имидж при помощи парика.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Бренд Dsquared2, показа которого посетила Анна, был основам дуэтом дизайнеров из Канады, братьями-близнецами Дином и Деном Кейтенами.

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