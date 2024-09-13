В шляпе и с шоппером: супермодель Синди Кроуфорд сходила на рынок

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – показала в своем Instagram, чем любит заниматься в выходные. Как оказалось, она любит ходить на фермерские рынки за свежими овощами и фруктами.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

На новых фото в Сети Синди позирует у прилавка с овощами. Она запечатлена в джинсовой рубашке, юбке с цветочным принтом и в соломенной шляпе, а подмышкой держит большой шоппер для будущих покупок.

После успешного шопинга Кроуфорд балует себя сдобной выпечкой и чашкой кофе – видимо, на строгих диетах супермодель не сидит.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала свою первую обложку в Vogue. Попасть на обложку этого легендарного глянца мечтают все модели, и она смогла это сделать в 1987 году, в возрасте 21 года.

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