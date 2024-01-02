В шляпе и серебряном костюме: модель Джулия Фокс показала свой новогодний аутфит

Эпатажная американская модель Джулия Фокс, которая не раз удивляла нас довольно странными и откровенными образами в 2023 году, решила начать новый 2024-й тоже эффектно. Звезда пришла на новогоднюю вечеринку в серебряном луке.

Джулия Фокс / фото: Julia Fox

Аутфит Джулии состоял из топа с длинными расклешенными рукавами и ассиметричным низом, который украшал также разрез и аппликация.

Также на ней была юбка до колен с высоким разрезом. На юбке было такое же украшение, как и на топе. Этими снимками она поделилась в Instagram.

Джулия Фокс / фото: Julia Fox

Также модель надела серебряную шляпу с надписью "Счастливого Нового года" и сделала очень яркий макияж с коричневой помадой на губах и черной подводкой глаз.

Джулия Фокс / фото: Julia Fox

Джулия Фокс / фото: Julia Fox

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