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В шляпе и серебряном костюме: модель Джулия Фокс показала свой новогодний аутфит

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
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В шляпе и серебряном костюме: модель Джулия Фокс показала свой новогодний аутфит

Джулия Фокс / фото: Julia Fox

Звезда встретила Новый год в компании друзей на шумной вечеринке.

Эпатажная американская модель Джулия Фокс, которая не раз удивляла нас довольно странными и откровенными образами в 2023 году, решила начать новый 2024-й тоже эффектно. Звезда пришла на новогоднюю вечеринку в серебряном луке.

Джулия Фокс / фото: Julia Fox / ©
Джулия Фокс / фото: Julia Fox

Аутфит Джулии состоял из топа с длинными расклешенными рукавами и ассиметричным низом, который украшал также разрез и аппликация.

Также на ней была юбка до колен с высоким разрезом. На юбке было такое же украшение, как и на топе. Этими снимками она поделилась в Instagram.

Джулия Фокс / фото: Julia Fox / ©
Джулия Фокс / фото: Julia Fox

Также модель надела серебряную шляпу с надписью "Счастливого Нового года" и сделала очень яркий макияж с коричневой помадой на губах и черной подводкой глаз.

Джулия Фокс / фото: Julia Fox / ©
Джулия Фокс / фото: Julia Fox
Джулия Фокс / фото: Julia Fox / ©
Джулия Фокс / фото: Julia Fox

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Дата публикации
Просмотры
242
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