В шляпе и серебряном костюме: модель Джулия Фокс показала свой новогодний аутфит

Звезда встретила Новый год в компании друзей на шумной вечеринке.
Эпатажная американская модель Джулия Фокс, которая не раз удивляла нас довольно странными и откровенными образами в 2023 году, решила начать новый 2024-й тоже эффектно. Звезда пришла на новогоднюю вечеринку в серебряном луке.
Аутфит Джулии состоял из топа с длинными расклешенными рукавами и ассиметричным низом, который украшал также разрез и аппликация.
Также на ней была юбка до колен с высоким разрезом. На юбке было такое же украшение, как и на топе. Этими снимками она поделилась в Instagram.
Также модель надела серебряную шляпу с надписью "Счастливого Нового года" и сделала очень яркий макияж с коричневой помадой на губах и черной подводкой глаз.
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