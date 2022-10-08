В шляпе и тесном корсете: актриса Тейлор Расселл на красной дорожке Лондонского кинофестиваля

Образ девушки был из кутюрной коллекции культового бренда.

28-летняя актриса Тейлор Расселл посетила ежегодный Лондонский кинофестиваль, где показывали фильм с ее участием - ленту "Целиком и полностью" (Bones & All - анг.). В этой картине девушка сыграла со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Для красной дорожки Тейлор выблала очень эффектный лук от культового французского Модного дома Schiaparelli, который впервые был представлен в кутюрно коллекции осень-зима 2022.

Наряд состоял из тесного корсетного платья, юбка которого была драпирована и украшена бархатными бантами на бедрах. Также в этом образе присутствовал укороченный жакет с с вышивкой в виде виноградных гроздьев.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Дополняла образ шляпа с широкими полями, бархатный чокер, капроновые колготки и элегантные черные туфли с открытой пяткой.

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