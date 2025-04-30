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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

В шляпе и топе с откровенным декольте: Дженнифер Гарнер поделилась архивными снимками

Бывшая жена Бена Аффлека опубликовала в Сети редкое смелое фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

53-летняя американская актриса, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Гарнер редко делится в Instagram фотографиями в смелых образах. Однако сделала исключение и опубликовала архивные снимки, на которых она позирует в черном топе с глубоким V-образным вырезом, брюках, черной шляпе-федоре и длинном ожерелье. На ее лице нежный макияж с персиковым блеском на губах.

/ © Instagram Дженнифер Гарнер

© Instagram Дженнифер Гарнер

В комментарии под фото сама актриса отметила, что уже не помнит, когда и кем были сделаны эти снимки.

/ © Instagram Дженнифер Гарнер

© Instagram Дженнифер Гарнер

Отметим, сейчас в соцсети Дженнифер очень мало подобных снимков. Большая часть ее микроблога занята фотографиями с ее фермы — в 2017 году она выкупила семейную ферму и запустила бренд Once Upon a Farm по производству органического пюре для детей.

Ранее, напомним, Дженнифер Гарнер показала детские фото со своими сестрами. У актрисы две сестры — Мелисса и Сюзанн, Дженнифер — средняя сестра. На снимках они запечатлены в разные периоды — совсем маленькими и уже подростками.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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