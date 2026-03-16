В шляпе из перьев и в платье с прозрачным верхом: Рита Ора эффектным луком привлекла внимание на афтепати "Оскара"

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Музее искусств округа Лос-Анджелес в Беверли-Хиллз. Певица привлекла внимание своим эффектным аутфитом.

Она появилась на афтепати в вечернем смелом платье, украшенном цветочными аппликациями со стразами, от бренда Tamara Ralph. Наряд состоял из прозрачного нюдового корсетного верха, под которым не было бюстгальтера, и черной атласной юбки с драпировкой, шлейфом и большим бантом сзади.

Образ Ора дополнила большой черной шляпой из страусиного пера, из-под которой выглядывала ее белокурая кудрявая прическа. Артистка сделала макияж с белыми блестящими тенями, серебряный маникюр, украсила уши серьгами с бриллиантами, а руки — браслетами, часами и кольцами.